«ورشة التلى» بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، ورشة "التلي"، والتقى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي رواد القصر، متحدثًا عن الأهمية الفنية والجمالية والتراثية للتلي وضرورة الاهتمام بتعلم الحرفة الفريدة.وتحتل الحرفة اليدوية والصناعات التقليدية مساحة واسعة من الثراث المصري يعتمد فيها الصانع علي مهاراته الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخامات الأولية المتوفرة، وتنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية علي أنها تدل علي جوانب الهوية الوطنية للدول المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، حيث إن حجم التجارة العالمية للحرف اليدوية والتقليدية يفوق 100 مليار دولار، وجميع الدول أدركت أهمية استثمار تراثها الحرفي، وذكر في برنامج الحكمة للتنمية المستدامة 2030م ضرورة الاهتمام بالحفاظ علي الحرف التراثية الوطنية التي تخلق آلاف، بل ربما ملايين فرص العمل لشبابها وتفتح أسواقًا لتصريف منتجاتها، مما جعل العديد من الدول تتحول من فقيرة إلي دول متقدمة غنية مصدرة.وأضاف أن متغيرات الحياة وعوامل التقدم المادي أدت إلي ضعف أغلب الحرف اليدوية التقليدية وتعرضها للاندثار، وعلينا التكاتف من أجل حماية هذه الحرف اليدوية التي تتميز بموتيفات رائعة.وأقيمت ورشة فنون تشكيلية لعمل فازة ورود لتهنئة الشرطة المصرية بعيدها، ضمن فاعليات اليوم العاشر لورشة تعليم التلي.جدير بالذكر أن هذه الورشة مجانية ومستمرة لمدة شهر، والهيئة توفر الخامات والمدرب مجانًا بالقصر.