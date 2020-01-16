رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ورشة التلى» بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

الخميس 16/يناير/2020 - 02:14 م
ثقافة أحمد بهاء
ثقافة أحمد بهاء
جمال عاشور
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، ورشة "التلي"، والتقى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي رواد القصر، متحدثًا عن الأهمية الفنية والجمالية والتراثية للتلي وضرورة الاهتمام بتعلم الحرفة الفريدة.

وتحتل الحرفة اليدوية والصناعات التقليدية مساحة واسعة من الثراث المصري يعتمد فيها الصانع علي مهاراته الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخامات الأولية المتوفرة، وتنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية علي أنها تدل علي جوانب الهوية الوطنية للدول المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، حيث إن حجم التجارة العالمية للحرف اليدوية والتقليدية يفوق 100 مليار دولار، وجميع الدول أدركت أهمية استثمار تراثها الحرفي، وذكر في برنامج الحكمة للتنمية المستدامة 2030م ضرورة الاهتمام بالحفاظ علي الحرف التراثية الوطنية التي تخلق آلاف، بل ربما ملايين فرص العمل لشبابها وتفتح أسواقًا لتصريف منتجاتها، مما جعل العديد من الدول تتحول من فقيرة إلي دول متقدمة غنية مصدرة.

وأضاف أن متغيرات الحياة وعوامل التقدم المادي أدت إلي ضعف أغلب الحرف اليدوية التقليدية وتعرضها للاندثار، وعلينا التكاتف من أجل حماية هذه الحرف اليدوية التي تتميز بموتيفات رائعة.

وأقيمت ورشة فنون تشكيلية لعمل فازة ورود لتهنئة الشرطة المصرية بعيدها، ضمن فاعليات اليوم العاشر لورشة تعليم التلي.

جدير بالذكر أن هذه الورشة مجانية ومستمرة لمدة شهر، والهيئة توفر الخامات والمدرب مجانًا بالقصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«فورت برنيس».. كيف امتلكت مصر ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى العالم؟

منذ حوالي 10 ساعة

تركى آل الشيخ يوجه رسالة لـ«الهضبة» و«حماقى»

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تسريب وثيقة إقامته.. محطات فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

منذ يوم

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

الصور

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

الأكثر قراءة

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

قناة إسطنبول.. أردوغان يخطط لـ«كارثة بيئية واقتصادية»

وفاة الفنانة ماجدة الصباحى

السيسى وبن زايد يتفقدان قرية التراث بمهرجان شرم الشيخ

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

نبيلة أباظة.. الراقصة التى هددت عرش فتى الشاشة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

دراسة: مستخلصات «القرع المُر» تحارب السرطان

دراسة: مياه الحنفية مسئولة عن سرطان المثانة

الأغذية المحفوظة تزيد من خطر الإصابة بتلف الكبد

دراسة: مضاعفات جديدة يسببها التدخين

الرئيس نيوز

"نقطة انطلاق الضفادع البشرية في حرب أكتوبر".. ما لا تعرفه عن "برنيس"

15 فبراير.. نظر دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر

"القوى الوطني الليبية": تركيا ليست وسيطاً نزيهاً

"أحرز 3 أهداف في 762 دقيقة لعب".. الأهلي يوقع عقداً مع مهاجم سنغالي

منوعات

تعرف على سر لياقة كريستيانو رونالدو

أستراليا: الحيوانات تهدد الحياة بعد الحرائق

الأمير هارى يشارك فى أول مناسبة عامة منذ الانفصال الملكى

أغرب الأسئلة المطروحة من المرشحين للوظائف فى مقابلات العمل

كشكول

إلغاء تحويل طبيبة المنيا المتغيبة للتحقيق بعد تأثير "السوشيال ميديا"

أبرزها بلاغ للنائب العام ومقاضاة الوزيرة.. ٧ قرارات لنقابة الأطباء بعد حادث المنيا

انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الأول الثانوي

جامعة حلوان تشارك فى مبادرة "صناعية مصر"

إسلام سياسي

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

القوى الوطنية الليبية: مشكلتنا أمنية وحلها القضاء على الميليشيات

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

«ورشة التلى» بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

طايع الديب ينتهى من كتابة «الشيخ الممنوع»

«الأدب البرازيلى المعاصر» بمكتبة القاهرة الكبرى.. الثلاثاء

«مسيرة المسيحية» بدار الثقافة الجديدة.. الليلة