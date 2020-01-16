حكاية «ريا وسكينة» فى أوبرا الإسكندرية الأسبوع المقبل

تقدم فرقة "فرسان الشرق" للتراث، تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض ريا وسكينة تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، و19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وذلك بعد نجاحه الجماهيري بالقاهرة.العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، حيث يتناول شخصيتي ريا وسكينة اللتين عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك، ويبرز ردود الأفعال تجاه العنف الذي تعرضتا له باعتباره صراعًا مع الموت.يذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.