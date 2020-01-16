نصف مليون مشاهدة لأغنية «موالى» بعد يومين من طرحها



ويعرض كليب "موالي" الآن على قناة "مزيكا" الفضائية، ويقول مطلعه:



"نفسي بحب العندليب أو زي فريد ما أذوق النوم

وأقعد أبعت وسايط وأكابر عحالي

وأتعلم إنه الحب.. شو حلو بس أيام وليالي

لحن حزين بيقعد.. بيتربع على موالي"

طرح المطرب الأردني، عزيز مرقة، أغنيته الجديدة "موالي" على موقع "يوتيوب"، وحصدت الأغنية عدد مشاهدات ضخمًا فور طرحها.واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط من طرحها.أغنية "موالي" كلمات عزيز وزينا حداد وألحان وتوزيع عزيز، ومن إخراج زينا حداد، وفي هذا الكليب قرر عزيز أن يعود إلى الماضى ويتذكر زمن الفن الجميل، ويعيش لحظات الحب في أيام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش.