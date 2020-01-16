طايع الديب ينتهى من كتابة «الشيخ الممنوع»

انتهى الكاتب الصحفي طايع الديب من كتابه الجديد "الشيخ الممنوع: قصة القارئ عنتر مسلم"، وهو الكتاب الثاني له بعد إصداره الأول "جمهورية الضحك الأولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر"، الصادر في يناير 2019.ويتناول سيرة الشيخ عنتر مسلم، أشهر قارئ قرآن في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وكيف منع الأزهر تداول أشرطته في الأسواق، بتهمة أنه كان يقرأ بقراءات غير معترف بها من مشيخة عموم المقارئ المصرية.يكشف الديب، لأول مرة، عن جوانب خفية في معركة الشيخ عنتر مسلم مع الأزهر، ومعاركه مع معاصريه من القراء، وأشهرهم محمود الطبلاوي، أحمد الرزيقى، ولماذا رفض "الشيخ عنتر" عرض الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي منحه الجنسية الليبية، كما رفض دعوة الكاتب الكبير محمود السعدني للحضور إلى القاهرة، والاعتماد في الإذاعة.