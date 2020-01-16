8 معلومات عن النجمة القديرة ماجدة الصباحى بعد رحيلها

بعد مسيرة فنية حافلة بالنجاحات، رحلت منذ قليل، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز 89 عامًا.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.- اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي.- ولدت في مدينة المنوفية عام 1931، لعائلة "الصباحي" المعروفة في المحافظة.- حصلت على شهادة البكالوريا في اللغة الفرنسية.- بدأت حياتها الفنية فى عمر 15 عامًا دون علم أهلها، غيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا يُكتشف أمرها.- بدأت التمثيل بالمشاركة في بطولة فيلم «الناصح»، الذي صورته سرًا.- بعد خلاف بين صناع "الناصح" وأسرة ماجدة، تم الاتفاق على استكمال عملها الفني، لتواصل التمثيل في عشرات الأفلام منذ ذلك الوقت وحتى منتصف التسعينيات.- تزوجت ماجدة عام 1963 من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتهما الفنانة غادة نافع، ولم تتزوج بعده.- تعرفت على "نافع" مصادفةً في حفل نظمته السفارة الروسية بالقاهرة، وكان الطيار الخاص بالرئيس الراحل عبدالناصر، ثم أصر على توصيلها إلى المنزل، واستغرقت "التوصيلة" نحو ثلاث ساعات تقريبًا، تبادلا خلالها أطراف الحديث، وطافا شوارع القاهرة، وحكى قصة حياته وإعجابه الشديد بها.