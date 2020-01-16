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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نهضة مصر للنشر تطلق تطبيقها الرقمى لفعاليات معرض الكتاب

الخميس 16/يناير/2020 - 02:08 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جمال عاشور
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أطلقت دار نهضة مصر للنشر تطبيقها الرقمي الخاص لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في مبادرة لتيسير تجربة التسوق على القراء.

يتيح التطبيق بعض الخواص المهمة، مثل: تصفح الإصدارات الجديدة، والبحث عن الكتب المتوفرة في جناح نهضة مصر في المعرض بمختلف أنواعها الثقافية للكبار والصغار، هذا إلى جانب الكتب التعليمية. كما يتيح التطبيق التعرف على العروض الخاصة التي تقدمها الدار على الكتب وأماكن توفرها.

وتقدم نهضة مصر مفاجأة لقرائها، من خلال إتاحة خاصية جمع النقاط  في عملية شرائية واستبدالها بهدايا قيمة في صالة 2 في قسم العروض الخاصة جناح ِA43. كما سيستطيع مستخدمو التطبيق متابعة فعاليات نهضة مصر الثقافية من حفلات توقيع وأنشطة مختلفة للأطفال من ورش حكي وأنشطة ومهارات يدوية.

جدير بالذكر، أن التطبيق متوفر الآن في متجر جوجل للتطبيقات وفي Apple-App store.

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