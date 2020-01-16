القومى للمرأة ينعى طبيبات المنيا

نعى المجلس القومي للمرأة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طبيبات المنيا، الذى وقع، صباح أمس، على طريق الصف بمحافظة الجيزة، حيث كنَّ في طريقهن لحضور تدريب في محافظة القاهرة، واصطدمت سيارتهن بأخرى نقل، مما أسفر عن وفاة طبيبتين والسائق وأحد الركاب، وإصابة الآخرين بإصابات متفاوتة ما بين الحرجة والبالغة.وأعرب المجلس عن بالغ حزنه لهذا الحادث الأليم داعيا الله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، وبالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.