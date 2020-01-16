التعليم: إعادة فتح باب الترشح لرؤساء لجان الثانوية العامة

وافق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على إعادة فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2019.ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة http:thanwya.emis.gov.eg ومقرات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى الأحد المقبل.