6 ملايين جنيه لتطوير شبكات المياه بكفر المنفى فى الهرم

أعلن النائب إيهاب غطاطي، اعتماد 6 ملايين جنيه من وزارة الإسكان لمد شبكات المياه بمنطقة كفر المنفى بالهرم، وتوفير مياه صالحة للشرب، شريطة أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني.وأوضح غطاطي، في بيان اليوم الخميس، أنه جرت مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإصدار تعليمات لشركة المياه بمحافظة الجيزة للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ، وفقا لما هو متعمد من مبالغ مالية.وأوضح عضو مجلس النواب أن بداية حل ملف مياه الشرب والصرف الصحي يتوقف على حصر حقيقي لكل المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، والقرى والمناطق الأشد احتياجا، بضرورة أن تكون هناك أولوية في التنفيذ فيما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية، وفقا للضرورة، وعدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في بعض المناطق قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة بالفعل، على أن يتزامن ذلك مع إدراج القرى المحرومة، ولم يتم بدء العمل فيها حتى يسير العمل جنبا إلى جنب بشكل متوازن على مختلف المحافظات بالجمهورية.