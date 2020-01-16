وفاة الفنانة ماجدة الصباحى

بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها، وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

رحلت الفنانة ماجدة الصباحي عن عالمنا، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد مشوار حافل في السينما المصرية.ولدت ماجدة في مدينة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات،كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام "ماجدة لإنتاج الأفلام".ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة" و"هجرة الرسول"، ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، وحصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة.واتسم أداؤها بالتقمص الشديد للشخصية، ولا يمكن نسيان دورها في "أين عمري" و"المراهقات" و"جميلة" و"بنات اليوم".