بعد خروجه من السباق الرمضانى.. عرض «مملكة إبليس» على «شاهد. نت»

يعرض مسلسل "مملكة إبليس" الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، على رأسهم رانيا يوسف وغادة عادل، عبر منصة "شاهد. نت" الإلكترونية، وذلك بعد خروجه بشكل رسمي من السباق الرمضاني.وتأجل عرض "مملكة إبليس" أكثر من مرة بعدما خرج من السباق الرمضاني العام الماضي، ويعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، لكن هذه المرة داخل حارة، وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي، الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة.المسلسل بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، خالد أنور، أسماء جلال، نانسي صلاح، محمود الليثي، وضيوف الشرف: ناهد السباعي، وفيدرا، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.