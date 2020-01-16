أهالي المنيا يشيعون جثمان «شهيدة الطب»

شيع أهالي المنيا وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء والصراخ جثمان الدكتورة سماح نبيل، "شهيدة المهنة" التي لقيت مصرعها الأربعاء، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث كانت تستقل سيارة ميكروباص ضمن مجموعة من الأطباء كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالقاهرة.خرجت الجنازة من كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بجنوب مدينة المنيا، والتي شهدت مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين المسلمين والمسيحيين، وترأس الصلوات الأب بطرس يعقوب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالمنيا، وسط انهيار تام لأسرتها وأصدقائها الذين وصفوها بأنها "عروس السموات".وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وقوع حادث سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجه عدد من الطبيبات للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة، دفعة تكليف 2017، ونتج عن ذلك وقوع وفيات ومصابين.وكان قد تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، وتوجه أسر وأقارب المصابين للقاهرة للاطمئنان على ذويهم والتواجد معهم، حيث وجهت وزيرة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات، كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.