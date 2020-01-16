«البحوث الزراعية»: فدان الصوب يعادل 10 أفدنة من الأرض المكشوفة

قال مدحت عنيبر، أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، إن مصر حققت طفرة كبيرة للغاية في مجال الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 43 ألف فدان، وجارٍ العمل على 60 ألف فدان في المنيا وبني سويف.وأضاف مدحت عنيبر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن فدان الصوب يعادل 10 أفدنة من الأرض المكشوفة، مما يعني زيادة المساحة الزراعية بمصر لمليون فدان بإنتاج آمن وجيد وقابل للتصدير بمواصفات عالية.وأوضح، أنه عقب افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة قناة السويس للإنتاج السمكي، أصبح إنتاجها يعادل 4 آلاف فدان، إضافة إلى مزرعة بركة غليون، وإنشاء مصنع للأعلاف والمفرغ السمكي وغيرها، مما يساعد في زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ مما يقلل التصدير.