الزناتى: حفل للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح «الصحفيين»

أعلن حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين، إن لجنة النشاط بالنقابة تنظم حفلًا على مسرح النقابة الثلاثاء ٢١ يناير فى السابعة مساء لفرقة رسالة سلام الدولية.وأوضح الزناتى أن الفرقة قد مثلت مصر فى عدد من المحافل الدولية بمختلف دول العالم، وتعتبر نواة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.وتقدم فرقة رسالة سلام مزيجًا من الإنشاد الديني والصوفى ممتزج مع أصوات التراتيل والألحان القبطية، وتتكون من "فرقة سماع للإنشاد الصوفى، فرقة التراتيل والألحان القبطية، فرقة الترانيم الكنائسية، فرقة إندونيسيا للإنشاد الدينى" برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسس ورئيس الفرقة.وقال وكيل النقابة، إن هذه التجربة الفنية الجديدة تستحق عرضها على مسرح نقابة الصحفيين، تعبيرًا عن تقديم فن راقٍ يدعو للتسامح والسلام والحوار بين شعوب الْعَالَم، تأتى الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.