البرلمان الإيرانى يدرس 4 اقتراحات مناهضة لواشنطن

يخطط المشرعون الإيرانيون لمناقشة أربعة اقتراحات معادية للولايات المتحدة الأمريكية في جلسات مفتوحة للبرلمان في الأيام المقبلة.ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، سيعقد البرلمان جلسات مفتوحة الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين،ستتصدر الاقتراحات الأربعة المناهضة للولايات المتحدة جدول أعمال المشرعين خلال الجلسات.ومن ضمن المقترحات، إنشاء متحف يضم جرائم الولايات المتحدة، وحظر الصحفيين الذين يعملون مع وسائل الإعلام الداعمة للعقوبات الأمريكية والمناهضة لطهران من السفر إلى إيران، ومطالبة وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية بدعم صناعة الأفلام المعادية للولايات المتحدة، ومطالبة إيران الإدارة لتقديم الدعم الشامل للأفراد والمؤسسات الإيرانية المتضررة من إجراءات واشنطن.في وقت سابق من هذا الشهر، صوّت المشرعون الإيرانيون بالإجماع على اقتراح بتسمية الجيش الأمريكي والبنتاجون باعتبارهما منظمتين إرهابيتين ردا على تحرك واشنطن الأخير لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.