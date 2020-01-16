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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أزمة حجب «ويكيبيديا» في تركيا تشتعل.. والبرلمان يتدخل

الخميس 16/يناير/2020 - 05:34 م
ويكيبديا
ويكيبديا
سمر عبدالله
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أصدرت المحكمة الدستورية التركية، أمس الأربعاء، بيانا تفصيليا لحكم صدر عنها في ديسمبر، قضت فيه بأن الحجب المفروض على موقع "ويكيبيديا" منذ أكثر من عامين ينتهك حرية التعبير، حيث يُمهد نشر البيان التفصيلي في الجريدة الرسمية الطريق لرفع الحجب عن الموسوعة الإلكترونية في تركيا.

وسرعان ما اتخذ مجلس النواب التركي قرارًا بمناقشة هذا الأمر، حيث اعتبر النواب الأتراك ما حدث انتهاكًا حقوقيًا، كما وصف رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أوزجور أوزال، ذلك القرار بأنه يعتبر تعديا، وأنه تم عن قصد وعمد، وطالب برفع الحظر فى أقرب وقت حتى لا تستمر هذه المهزلة أكثر من ذلك.

المنشور الذي أصدرته المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية هو الإخطار المعلن لجميع المؤسسات والمنظمات والأشخاص الاعتباريين، وبعد هذا الوقت، يعد الخلل بمثابة اعتراف بأن هذا الانتهاك غير القانوني وانتهاك الحقوق قد تم عن قصد، بشكل متعمد وبتعليمات، وأنه كان من المتوقع صدور تعليمات أخرى غير المحكمة الدستورية.

قال رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية، بولنت توران، إن القانون في تركيا، على الرغم من الانتقادات الجزئية به في وسائل الإعلام الخاصة، وبعد المناقشة أعلن "توران" رفع حاجز الوصول إلى ويكيبيديا.


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