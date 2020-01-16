نجلاء بدر: سعيدة بالعمل مع نجمى الدراما المصرية

تعيش الفنانة نجلاء بدر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك خلال المارثون الرمضاني المقبل بعملين دراميين دفعة واحدة.وقالت نجلاء بدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها بدأت خلال الأيام الماضية تصوير دورها في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، بالإضافة إلى تصوير مشاهدها في مسلسل محمد رمضان الجديد "البرنس".وأضافت نجلاء بدر، أنها سعيدة بالمشاركة هذا العام مع اثنين من نجوم الدراما في مصر، مشيرة إلى أنها تقدم شخصيتين مختلفتين عن بعضهما في العملين، متمنية أن ينالا إعجاب الجمهور."الفتوة" يشارك في بطولته ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.ومسلسل "البرنس" بطولة أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.