عمرو عبدالجليل يقترب من إنهاء تصوير «بنت القبايل»

أوشك الفنان عمرو عبدالجليل على الانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي "بنت القبايل"، المقرر عرضه يوم السبت المقبل على فضائية "الحياة".ويواصل عمرو عبدالجليل تصوير مشاهده المتبقية بالتزامن مع عرض المسلسل، حيث تتبقى له مشاهد قليلة وينتهي من التصوير كاملًا ليتفرغ لتصوير دوره في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل."بنت القبايل" مسلسل من 45 حلقة، يناقش الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي.المسلسل من بطولة حنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وأشرف عبدالغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.