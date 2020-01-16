محافظ أسوان: العلاقات المصرية الأمريكية عميقة

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المتواصلة والخدمات الجليلة التي تقدمها وزارة التعليم العالي للمحافظة، سواء من جهود أكاديمية البحث العلمي في دراسة ووضع الحلول الجذرية لمشكلة المياه الجوفية، أو من خلال جامعة أسوان، باعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسي لنا في التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية.وأكد اللواء أشرف عطية، على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والتي تشهد حاليا العديد من مجالات التعاون البناء والقائم على المصالح المشتركة للشعبين الصديقين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الذي ينعكس على الجهود المتواصلة للوكالة الأمريكية للتنمية من أجل تعزيز الشراكة الحقيقية، والدعم المستمر للمحافظة في مجالات الصحة والتعليم والآثار، بالإضافة إلى برامج رفع جودة ومستوى الخدمات الجماهيرية، من خلال إنشاء ورفع كفاءة 5 مراكز للتطوير التكنولوجي وخدمة المواطنين، وإنشاء مركز المعلومات الجغرافية بالمحافظة.جاء ذلك خلال فعاليات حفل افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، المركز التدريب المهني بالجامعة بمقرها بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، برئاسة شيري كارلي، مدير الوكالة بمصر، ويعتبر المركز رقم 14 بالجامعات المصرية.وبحضور محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور فرانسيس ريتشارد، رئيس الجامعة الأمريكية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية والعمداء.