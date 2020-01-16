أمهات مصر: الرياضيات في مستوى الطالب المتميز والأسئلة «رخمة»

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الرياضيات "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" لطلاب الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية الجديد جاء في مستوى الطالب المتميز في أغلب نماذج نماذج الإمتحان، بينما جاءت بعض النماذج في مستوي الطالب المتوسط.وأضافت في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور في أغلب المحافظات أكدوا وجود نماذج مختلفة لامتحان مادة الرياضيات أغلبها صعب وبعضها سهل واصفين بضياع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، واصفين أسئلة النماذج الصعبة بـ" الرخمة"، وبعضها أسئلة تحتاج لوقت كبير وليس لها إجابة واضحة في الإختيارات، ووصل الأمر إلى أن يقول لهم بعض المعلمين "اختاروا الإجابة القريبة"، ولكن كان مر وقت طويل من الامتحان والطلاب في حيرة ولم يستطيعوا المراجعة.ولفتت عبير النظر إلى استنكار أولياء الأمور من وجود نموذج امتحان تعجيزي للطلاب يتضمن أسئلة صعبة، ونماذج أخري سهلة، فضلا عن عدم تدريب الطلاب بشكل كاف على برنامج الجيوجبرا.