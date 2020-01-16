ضبط مزارعين بكيلو حشيش فى رمسيس

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من القبض على مزارعين بحوزتهما كيلو و200 جرام حشيش بقصد الاتجار في ميدان رمسيس، وحرر محضر بالواقعة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس وحدة مباحث الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط كل من" أ.م"، 73 سنة، مزارع، و"ع. س"، 64 سنة، مزارع، أثناء وجودهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، ومبلغ 1000 جنيه.وبمواجهتهما أمام العميد إيهاب سيف، مأمور القسم، والرائد عمر مسلم، معاون مباحث القسم، بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.