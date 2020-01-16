معرض الكتاب: عودة سور الأزبكية بـ44 مكتبة (فيديو)

قال الدكتور شوكت المصري، المدير التنفيذي لأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض الكتاب في دورته الـ51 لديه نحو 904 أنشطة متنوعة، من بينها النشاطات الخاصة، إضافة إلى ابتكار فعالية جديدة وهي كشكان لتقديم الموسيقى الشرقي والغربي وحكي التراث الموسيقي المصري.وأضاف شوكت المصري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أن عدد دور النشر ارتفع 30%، لافتًا إلى أنه كان هناك قائمة انتظار طويلة ونسبة إقبال عالية.وأشار إلى أن السعودية لم تأخذ جناحًا خاصًا بهذه الدورة، وتركت الحرية للناشرين مما أسهم في زيادة عدد دور النشر السعودية، منوهًا بعودة سور الأزبكية من جديد لمعرض الكتاب، بتسهيل الشروط لها والتزامها بها، حيث شاركت 44 مكتبة من سور الأزبكية، موضحًا أن سعر التذكرة 5 جنيهات.