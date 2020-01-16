غضب أولياء الأمور لتسريب امتحان الرياضيات في مطروح

شهدت محافظة مطروح، اليوم الخميس، غضب بين أهالي طلاب الصف الثاني الثانوي نظام التابلت، بسبب تسريب امتحان مادة الرياضيات، والحل الجماعي بين بعض الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت ولي أمر طالبة بالصف الثاني الثانوي بمطروح، إنها فوجئت بتسريب مادة الرياضيات على جروب " دفعة تانية ثانوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والحل الجماعي بين الطلاب مرددة "بنتي تذاكر وتجتهد وفي الآخر يكون الامتحان بالشكل ده على الفيس".وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدوء سيطر على لجان الصف الثاني الثانوي بجميع المدارس، وهناك مراقبة شديدة داخل اللجان الامتحانية، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر لطالب واحد فقط في مدينة العلمين.