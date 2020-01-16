أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنَّ تركيا سترسل قوات جديدة إلى ليبيا، متابعا: آمل أن تكتسب العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي زخما جديدا في المرحلة المقبلة.فيما زعم أردوغان، في كلمة نقلتها وسائل إعلام محلية تركية، أن التنقيب في شرق المتوسط سيفتح أبوابًا جديدة من النهضة والتنمية عبر تعزيز الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل عن طريق حماية حقوق تركيا في الساحة الدولية، خصوصًا في البحر الأبيض المتوسط.وقال أردوغان: "لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا، ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية، ولم نترك الساحة للانقلابيين، ولم نرضَ بمحاصرة بلادنا على طول حدودها الجنوبية، وبالاستسلام أمام الهجمات الاقتصادية".وأضاف: "سنواصل إحباط أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا وسقوطها"، متابعا أنّ مسيرة تركيا نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023 أزعجت أطرافًا كثيرة، وزادت الهجمات ضد بلادنا في هذه الفترة.