السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى نجل مايا مرسى

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اللواء سعد عبد السميع؛ للتعزية في وفاة المرحوم أمين تامر موسى، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.وأقيم، أمس الأربعاء، عزاء أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسجد المشير عقب صلاة المغرب، وكان أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة.وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كان قد نشر بيان على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه، مساء أمس، وستقام صلاة الجنازة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.وأضاف: "وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى".