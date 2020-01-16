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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين زين يشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى لـ«وزراء الإعلام العرب» بدبى

الخميس 16/يناير/2020 - 12:36 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء عبد المقصود
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شارك اليوم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية عشرة، وذلك ضمن اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي يستضيفه نادي دبي للصحافة، بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم 16 يناير الجاري، عددًا من البنود المهمة التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية الماضية لمجلس وزراء الإعلام العرب، واستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أى عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

كما تم عرض أعمال اللجان المختلفة للمجلس خلال هذه الدورة والتوصيات التي تم رفعها للمكتب التنفيذي لبحثها واعتمادها.

وتستهدف تفعيل وتنشيط العمل الإعلامي العربي، ومن هذه التوصيات تشكيل لجنة لوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، برئاسة السعودية، وتضم في عضويتها مصر والإمارات وتونس والعراق وعمان، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وعلى هامش الاجتماعات وخلال فترة مشاركته، أجرى حسين زين عدة لقاءات مع الأشقاء بالإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تفعيل وتنشيط اتفاقيات التعاون الإعلامي، كما أجرى عدة لقاءات مع بعض رؤساء الهيئات والاتحادات بالدول العربية الأعضاء بالمجلس، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإعلامية على نحو يعظم عوائد التعاون مهنيًا واقتصاديًا.

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