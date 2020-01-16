بعد قليل.. «أولى ثانوى» تبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يستعد طلاب الصف الاول الثانوي، بعد قليل، لخوض امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في الواحدة ظهرًا.وخاض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، فيما تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الامتحانات التى بدأت 11 يناير، وتنتهى فى 23 من نفس الشهر.وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة الامتحانات على مستوى الجمهورية، كما ترصد الشكاوى للعمل على حلها.