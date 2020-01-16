500 ألف جنيه شرط جزائي لإنهاء نزاع بين عائلتين في الغربية

نجحت لجنة المصالحات بمركز السنطة في محافظة الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إنهاء نزاع بين عائلتي «مطاوع» و«علي» بقرية بلكيم، إثر خلافات الجيرة والنسب، مما أدى لمشاجرات عديدة بينهم وتعدي كل منهما على الآخر؛ مما أحدث خللا بالأمن العام، وتم تحرير محاضر بقسم الشرطة.واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه، كما تم الاتفاق على 500 ألف جنيه كشرط جزائي يدفعه من يعتدي على الآخر، سواء بالقول أو الفعل، لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.وفي نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله على إنهاء الخلافات، وكانت اشتباكات اندلعت جراء مشاجرة بين أطراف عائلتي "مطاوع وعلي" بسبب الجيرة، مما تسبب في إصابات خطيرة لأحدهم وتم تحرير العديد من المحاضر.وحضر جلسة الصلح من قضاة المجالس العرفية بمحافظة الغربية "صبحي حسن وراغب الشرقاوي وعامر الشوربجي وهيثم توفيق زغلول ورفعت القطب وحمدي بدر وأحمد أبو قشطة ومصطفى عبد الفتاح وسامي نصار وسيد أبو حجيجة وعبد الجابر نور الدين وعبد الجابر الصعيدي وناصف سند وخيري مطاوع".