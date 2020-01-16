«البطوطي»: حجوزات هائلة للسياح في 2020 بمصر

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن عام 2020 سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين، وهو ما يدل عليه حجم الحجوزات الهائلة للسائحين الأجانب.وأضاف وليد البطوطي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن مهرجان شرم الشيخ التراثي لسباق الهجن حدث سياحي من الدرجة الأولى، معقبًا: "المهرجان يدعوا للفخر والعزة والشعور بالقوة"، منوهًا بأن المهرجان له متابعين من جميع أنحاء العالم.وأضاف وليد البطوطي، أن السباق له مريدين ومحبين من كل دول الخليج، لافتًا إلى أن سباق الهجن صناعة هامة وتجارة مربحة للغاية.