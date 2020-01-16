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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط المتهمين فى واقعة شهيد الشهامة بالدقهلية

الخميس 16/يناير/2020 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، فى ضبط المتهمين بسرقة حقيبة مدرسة، والتسبب فى وفاة صاحب كافتيريا، المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة بالدقهلية.

حيث أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، عن تحديد مرتكبي واقعة خطف الحقيبة، وهم كل من عاطل "27 سنة" والسابق اتهامه في 7 قضايا سرقة، عاطل "17سنة" والسابق اتهامه في 9 قضايا سرقة مقيمان بدائرة مركز طلخا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه واقعة خطف حقيبة المدرسة، بالاشتراك مع المتهم الثاني باستخدام دراجة نارية "توك توك" قيادته وملك عاطل "23 سنة" مقيم بدائرة المركز".

أضاف المتهم أنه عقب قيامه والمتهم الهارب بخطف حقيبة يد المجني عليها، شاهد الواقعة المتوفى المذكور فقام بمطاردتهما مستقلًا دراجة نارية، وحال اقترابه منهما ومحاولته الإمساك بهما، قاما بدفعه حتى يتمكنا من الهرب فاختل توازنه وسقط أرضًا واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، والتي فر بها قائدها هاربًا عقب المصادمة.

وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بتخلصه من حقيبة اليد وما تحويه من أوراق بإلقائها بالطريق العام، وأمكن ضبط التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة مالكه قرر قيام المتهمان باستئجار التوك توك ملكه مقابل مبلغ 130 جنيه، ونفى علمه باستخدامه في ارتكاب الواقعة.

كما توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها، وتبين أنه سائق "52 سنة" سائق مقيم بدائرة المركز، وباستهدافه أمكن ضبطه والسيارة المشار إليها "ربع نقل "، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهم الأول أقر بها، واعترف باصطدامه بالمجني عليه وهروبه عقب ذلك خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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