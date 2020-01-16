3 كتب للمترجم محمد عامر في معرض الكتاب





















يشارك المترجم الشاب محمد عامر، كعادته كل عام في المعرض بأكثر من مؤلف ورواية، ويطل علينا هذا العام بثلاثة أعمال مترجمة جديدة تنوعت بين التاريخ والجريمة والرياضة بالتعاون مع دار اكتب للنشر والتوزيع، والكائن جناحها في قاعة رقم 2 جناح رقم B19 داخل المعرض.ويستعرض محمد عامر تاريخ الفايكينج منذ النشأة إلى السقوط والاختفاء مرورًا بمراحل الصعود والهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا في كتاب (ذئاب البحر: تاريخ الفايكينج) للكاتب الأمريكي لاس براونورث، ويتعرف من خلاله القارئ على رحلاتهم الاستكشافية وحروبهم مع كبرى مدن أوروبا، بالإضافة إلى تواريخ كبار ملوك الفايكينج وعلاقتهم بجيرانهم، كما يستعرض الكتاب مطامع الفايكينج ومعاركهم التي امتدت من باريس غربًا إلى القسطنطينية شرقًا، ولذا يُعد الكتاب تأريخًا مهمًا ومفصلًا لحضارة من أهم حضارات أوروبا.أما فيما يتعلق بالتشويق والاثارة فيقدم عامر لزوار المعرض رواية (قاتل بالفطرة) للكاتبة الإنجليزية جوي إيليس، وتقع أحداث الرواية في الريف الإنجليزي الذي يشهد سلسلة من جرائم القتل البشعة ويعكف ضباط ومحققو قسم شرطة لينكولنشاير على حل غموض جرائم القتل بالاستعانة بخبراء علم النفس، حيث تتعقد الأحداث وتمر بمنعطفات خطيرة.وأخيرًا اختص محمد عامر جمهور الرياضة وتحديدًا متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز سواء مشجعين أو لاعبين أو مدربين بكتاب (القيادة) للسير أليكس فيرجسون، أهم وأشهر مدربي كرة القدم حول العالم، حيث يستعرض الكتاب سيرة السير أليكس فيرجسون الذاتية بدءً من تدريبه في اسكتلندا وصولًا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه أهم الإنجازات وقضى فيه أكثر من 25 عامًا ليصبح صاحب أطول مدة تدريبية لفريق واحد في عالم كرة القدم حول العالم، كما يقدم الكتاب مبادئ القيادة والإدارة من منظور السير أليكس فيرجسون ضاربًا أمثلة واقعية من حياته التدريبية، مستفيدًا من كل نجاح ومن كل عثرة.يذكر أن المترجم محمد عامر هو مترجم معتمد ومحاضر بكلية الآداب قسم لغة انجليزية بجامعة قناة السويس وعضو اللجنة الاعلامية لمنتدى شباب العالم، وقد شارك العام الماضي بالمعرض بكتابين هما: القصص القصيرة الكاملة لإدجار آلان بو (الجزء الأول) وكتاب (أنا زلاتان) للاعب كرة القدم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش، وبذلك يصل عدد الكتب التي شارك بها عامر إلى 10 كتب على مدار السنوات الاخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.