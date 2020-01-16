18 مصابًا فى حادث تصادم بطريق «السويس - القاهرة»

أصيب 18 شخصًا في حادث تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة ملاكى، بطريق "السويس - القاهرة".وكان مرفق الإسعاف بالسويس، قد تلقى بلاغًا بإصابة عدد من المواطنين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقوة أمنية من قسم شرطة عتاقة للتعرف على الملابسات.وأكدت مصادر، أن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحى، وعدم وجود أى حالات خطرة أو وفيات.