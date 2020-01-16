رئيس جامعة أسوان: حققنا خطوات كبيرة نحو اتخاذ مكانتنا اللائقة

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان الوليدة تأخذ خطوات كبيرة نحو اتخاذ مكانتها اللائقة ضمن أفضل الجامعات، ليس بمصر فقط ولكن عالميا أيضا، وتعد سنة 2019 عام الإنجازات بعد تحقيق المركز الأول في تصنيف التايمز للاستشهاد العلمي، حيث إنها احتلت المركز الثامن من ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى الوطن العربي.وأوضح غلاب، أن الجامعة تألقت بنجاح كبير في تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقي الأول، وحصول الجامعة على المركز 300 على مستوى العالم، في التصنيفات العالمية في مجالات مثل التنمية المستدامة، والطاقة، وتصدرت الجامعة المركز الثاني في مبادرة رئيس الجمهورية في تطوير المناطق العشوائية.وأشار، إلى أن الجامعة تحتفل اليوم بإنجاز جديد كأحدث إضافة نحو هذا الهدف بافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لخدمة الطلبة والخريجين عن طريق تأهيلهم وزيادة مهنيتهم وتنافسيتهم ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل أو البدء في مشروعات ريادة الأعمال الخاصة بهم مما سيكون له مردود إيجابي كبير على محافظة أسوان.جاء ذلك خلال فعاليات حفل افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، المركز التدريب المهني بالجامعة بمقرها بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر برئاسة شيري كارلي مدير الوكالة بمصر، ويعتبر المركز رقم 14 بالجامعات المصرية.وبحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور فرانسيس ريتشارد رئيس الجامعة الأمريكية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية والعمداء.