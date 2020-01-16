نائب: قانون العدل للأحوال الشخصية مخالف للشريعة وغير مقبول

انتقد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ما جاء في مشروع قانون وزارة العدل الذي أرسلته للحكومة كمرحلة مقدمة قبل إرساله للبرلمان.وقال النائب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: في حالة الخلع دون أسباب لا بد أن ترد الزوجة كل ما أنفقه الزوج عليها، ولا يكون لها حقوق لدى الزوج.وأضاف: "فكرة كون الأب في المرتبة رقم 4 في ترتيب الحضانة أمر غير مقبول، خاصة وأنه الأولى بتربية أبنائه بعد الأم مباشرة.وانتقد عدم تخصيص مشروع القانون أي مواد تخص الأب الأرمل، والذي يجب أن يكون في المرتبة الأولى للحضانة، خاصة مع وفاة الزوجة.وأشار إلى ضرورة تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات، التزاما بمضمون الشريعية الإسلامية، مؤكدا: مشروع القانون خالف العديد من النصوص الإسلامية وهو ما يجب رفضه بسبب ذلك".وشدد: "لا بديل عن تطبيق الاستضافة في القانون الجديد، خاصة وأن منظومة الرؤية في القانون الحالي سببت حالة من قطع الآرحام في المجتمع، ورغم ذلك أبقت عليها وزارة العدل في مشروع قانونها".