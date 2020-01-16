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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تقديم الخدمة لـ300 ألف مريض بمستشفيات المؤسسة العلاجية

الخميس 16/يناير/2020 - 12:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 301 ألف و710 مرضى بأقسام الاستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية وهي (هليوبوليس، القبطي، مصر القديمة، المعادي، الإصلاح) وذلك خلال العام المنقضي 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 14217 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للمؤسسة، منها 218 عملية قلب مفتوح، و4008 قساطر علاجية، كما تم استقبال 85262 حالة بأقسام الأشعة (رنين، مقطعية، موجات صوتية)، وفحص 320319 عينة بالمعامل، كما تم إجراء 25174 رسم قلب ورسم قلب بالمجهود وإجراء 1434 حالة مناظير، واستقبال 11523 مريضًا بأقسام الكلى، واستقبال 52548 مريضًا بأقسام العلاج الطبيعي، كما بلغ عدد الأطفال المبتسرين 223 طفلًا حديث الولادة.

وأشار إلى أن مستشفيات المؤسسة شاركت بالمبادرة الرئاسية "للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية" تحت شعار 100 مليون صحة من خلال فحص 84534 حالة خلال الفترة من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية فبراير 2019، وذلك من خلال نقاط المسح التابعة للمبادرة والمتوفرة بالمستشفيات، حيث تم فحص 23774 حالة بمستشفى هليوبوليس، و26107 حالة بمبرة المعادي، و6902 حالة بالإصلاح الإسلامي، و12427 بالمستشفى القبطي، و15324 حالة بمبرة مصر القديمة.

كما شاركت مستشفيات المؤسسة بالمبادرة الرئاسية لإنهاء "قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة" من خلال استقبال 7213 حالة بالمستشفيات التابعة للمؤسسة، من ضمنها 5249 حالة تم اتخاذ الإجراء الجراحي لها وذلك في تخصصات (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، قسطرة مخية، قسطرة طرفية، قسطرة قلبية، قلب مفتوح، جراحة عيون)، حيث تم الانتهاء من 319 حالة في مستشفى الإصلاح الإسلامي، و118 حالة بالمستشفى القبطي، و1080 حالة بمبرة المعادي، و2154 بمبرة مصر القديمة، 1578 حالة بمستشفى هليوبوليس.

ولفت إلى أنه تم تم استحداث أقسام صيدلة إكلينيكية، تفتيش صيدلي، مفتشين صيدلة بالإدارة بالمستشفيات التابعة للمؤسسة، كما تم التدريب على البرنامج التدريبي عن معايير إدارة الدواء، وكيفية اتباع المنهج العلمي لإدارة الجودة لعمل مشروع تطويري، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ضمن خطة المؤسسة في رفع كفاءة الكوادر البشرية، إضافةً إلى عقد عدد من الدورات التدريبية في الرعاية المركزة والطوارئ، ودبلومات الجودة ومكافحة العدوى للأطقم الطبية والتمريض، إضافة إلى عدد من المحاضرات في التنمية البشرية والحاسب الآلي للإداريين.

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