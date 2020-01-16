نيابة أمن الدولة تحقق مع خلية إخوانية تركية تبث أخبارًا كاذبة من مصر

تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع خلية «إخوانية- تركية»، تمَّ القبض عليها، أمس، في منطقة وسط البلد، تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول مصر.ووفقًا لمصادر، فقد جرى التحقيق مع المتهمين على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتوجه اتهامات لهم بالانضمام لجماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ جريمة النشر، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.وكشفت التحريات عن أن قطاع الأمن الوطني رصد إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، التي تتخذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق مركزًا لنشاطها المناوئ، تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا.وكانت هذه اللجان تعد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها إلى تركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، كما أكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.وضمت الخلية المقبوض عليهم التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، والإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس المدير الإداري، الإخواني حسين محمود رجب القباني مسئول الديسك، والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم مساعد المدير المالي.