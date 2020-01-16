حبس 3 متهمين بربع كيلو هيروين في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم ربع كيلو هيروين بمدينة الشروق.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "مصطفى. م، إبراهيم. ع، علاء. ع"، عاطلين ومسجلين في قضيتي سرقة بالإكراه.وأقر المتهمون بحيازتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين، مقرين بترويجه بقصد التربح والكسب غير المشروع.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بترويج 3 عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.