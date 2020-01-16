هيفاء وهبي في بيروت استعدادًا لتصوير مسلسل «أسود فاتح»

تبدأ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلسلها الدرامي لرمضان المقبل "أسود فاتح" نهاية الأسبوع الجاري في بيروت، وتشاركها الفنانة روجينا البطولة، حيث سافرت مساء أمس للبنان من أجل التعاقد وبدأ تحضيرات المسلسل من أجل تصويره نهاية الأسبوع الجاري.وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، وتقدم الفنانة روجينا دور صديقة بطلة العمل هيفاء وهبي ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم شريف سلامة وصبري فواز واحمد فهمي ومن تأليف محمود حمدان وإخراج كريم العدل.من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلم "أِشباح اوربا" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب عدة سنوات وتقدم فيه شخصيتين في وقت واحد ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر وهو من إخراج محمد حماقي ومن المقرر عرضه الشهر في إجازة منتصف العام.