8 مصابين في حادث تصادم بقنا

أصيب 8 أشخاص، ظهر اليوم الخميس، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي، أمام محطة وقود الجزيرية، بمحافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا مفاده إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بجوار محطة بترول النيل بالجزيرية بمحافظة قنا.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارات مما أدى إلى وقوع التصادم، فيما نقل مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وذلك بـ3 سيارات إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.