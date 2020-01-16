كاتب: المهرجانات الفنية تثرى الحركة الثقافية والسياحية (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي أمير محمد خالد إن المهرجانات الفنية لها دور كبير في إثراء الحركة الثقافية والفنية والسياحية في مصر، مشيرًا إلى أنه يُقام في مصر عدة مهرجانات مهمة أصبح لهاوسط المهرجانات الدولية.وأضاف أمير محمد خالد، خلال لقائه ببرنامج "بنصبح عليك" المُذاع على الفضائية الثانية المصرية، أن المهرجانات تفتح أبوابًا لتخصصات معينة، مثل مهرجان أسوان المهتم بقضايا المرأة في مصر وإفريقيا والعالم العربي، وأيضًا مهرجان الأقصر الذي يهتم بالقضايا الإفريقية.وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد من أهم وأضخم المهرجانات الفنية، إضافة إلى مهرجان الجونة، لأنهما يوفران فرص لرؤية أفلام عالمية بشكل أكبر، فضلًا عن استضافة ضيوف عرب وأجانب لتبادل الثقافات والخبرات، وهذا الدور لا يستطيع تقديمه إلا مهرجانات فنية.