6 معلومات عن مهرجان الهجن الذى تشهد فعالياته شرم الشيخ
الخميس 16/يناير/2020 - 11:34 ص
إيمان ماهرطباعة
تنطلق، اليوم الخميس، بشرم الشيخ، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى للهجن، ومن المقرر أن يستمر حتى مساء الأحد المقبل بعدد 30 سوطًا.
وترصد"الدستور" 6 معلومات عن المهرجان.
- سيبدأ السباق باستعراض تراثي لنحو 100 من الهجن الإماراتية.
- يُعرض خلاله حرف ومنتجات ورقصات شعبية إماراتية.
- تتنافس أكثر من 800 من الهجن من كل محافظات مصر على الـ10 مراكز الأولى.
-25 قبيلة مصرية تشارك في سباق مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولى.
- المنشآت لمضمار الهجن سابق إقامتها بشكل متكامل بتكلفة 100 مليون جنيه.
- تزويد الجمال المشاركة بجهاز رصد عن بُعد gps لمعرفة عدد الكيلومترات التى قطعها كل جمل.
وترصد"الدستور" 6 معلومات عن المهرجان.
- سيبدأ السباق باستعراض تراثي لنحو 100 من الهجن الإماراتية.
- يُعرض خلاله حرف ومنتجات ورقصات شعبية إماراتية.
- تتنافس أكثر من 800 من الهجن من كل محافظات مصر على الـ10 مراكز الأولى.
-25 قبيلة مصرية تشارك في سباق مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولى.
- المنشآت لمضمار الهجن سابق إقامتها بشكل متكامل بتكلفة 100 مليون جنيه.
- تزويد الجمال المشاركة بجهاز رصد عن بُعد gps لمعرفة عدد الكيلومترات التى قطعها كل جمل.