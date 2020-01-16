6 معلومات عن مهرجان الهجن الذى تشهد فعالياته شرم الشيخ

تنطلق، اليوم الخميس، بشرم الشيخ، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى للهجن، ومن المقرر أن يستمر حتى مساء الأحد المقبل بعدد 30 سوطًا.وترصد"الدستور" 6 معلومات عن المهرجان.- سيبدأ السباق باستعراض تراثي لنحو 100 من الهجن الإماراتية.- يُعرض خلاله حرف ومنتجات ورقصات شعبية إماراتية.- تتنافس أكثر من 800 من الهجن من كل محافظات مصر على الـ10 مراكز الأولى.-25 قبيلة مصرية تشارك في سباق مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولى.- المنشآت لمضمار الهجن سابق إقامتها بشكل متكامل بتكلفة 100 مليون جنيه.- تزويد الجمال المشاركة بجهاز رصد عن بُعد gps لمعرفة عدد الكيلومترات التى قطعها كل جمل.