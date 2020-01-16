فنانة تشكيلية ترسم على الشرابات: أحلم بتأسيس جاليري

قال أمنية خيري، فنانة تشكيلية، إنها بدأت الرسم على مواد كثيرة من لوحات وورق وقماش وخشب وبورسلين، ثم اتجهت للرسم على الشرابات عندما وجدت أشكالًا غير موجودة بمصر.وأضافت أمينة خيري، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أنها بدأت تنشر مشغولاتها على السوشيال ميديا ولاقت رواجًا كبيرًا، متمنية تأسيس جاليري خاص بها وماركة شرابات باسمها.وخلال الحلقة تواصل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير مع البرنامج، وأبدى استعداده لمساعدة الفنانة التشكيلية أمنية خيري في تأسيس مشروع خاص بها.