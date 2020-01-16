الطيار خالد عبدالسلام مديرًا لمطار شرم الشيخ

أصدر الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، قرارا بتعيين الطيار خالد عبدالسلام مديرا لمطار شرم الشيخ الدولى، اعتبارا من اليوم الخميس خلفا للطيار صادق الشورى، لبلوغه السن القانونية.وكان الشورى التحق بالعمل بالشركة المصرية للمطارات منذ عدة سنوات شغل فيها العديد من المناصب ومنها مديرى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، كما عمل مستشارا لشركة فايت لتكنولوجيا الطيران والمعلومات.وقد وجه الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات الشكر والتقدير إلى الطيار صادق الشورى، والذى كان مثالا للإخلاص والنزاهة والكفاءة والشرف طوال فترة عمله بالمطارات المصرية.كما حرص جموع العاملين على توديع الطيار صادق الشورى متمنين له التوفيق فى حياته المستقبلية.