باستثناء 5 رحلات.. انسيابية حركة الطيران بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوى، خلال الساعات الماضية، انتظاما كبيرا فى عمليات الإقلاع والهبوط، باستثناء تأخر إقلاع عدة رحلات دولية نتيجة كثافة وطوارئ التشغيل والأعطال الفنية والصيانة الدورية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية والاحترازية المتبعة فى تلك الحالات.وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة قد تلقى إخطارا من شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة "نسما" للطيران يفيد بتأخير إقلاع رحلتيها رقمى 170 و182، المتجهتين إلى مطارى جدة وينبع بالمملكة العربية السعودية، نتيجة طوارئ التشغيل.كما تلقى إخطارا من شركة الخطوط الجوية السويسرية، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 239 والمتجهة إلى زيورخ لكثافة التشغيل، ومن شركة الخطوط الجوية السعودية، يفيد بتأخر إقلاع رحلتيها رقمى 306 و386 والمتجهتين إلى مطار جدة بسبب ظروف التشغيل والأعطال الفنية المفاجئة.