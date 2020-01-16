كينيا تستفيد من تجربة مصر لتطوير العشوائيات

استقبل المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وفدا من برنامج تطوير المناطق غير الرسمية بدولة كينيا.حيث تم استعراض التجربة المصرية على مدار 10 سنوات في تطوير المناطق العشوائية طبقا للتصنيف المستخدم "المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة"، وأساليب الحصر المختلفة والخطة القومية، وكذا الآليات المختلفة للتعامل ونماذج من مشروعات التطوير على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن تطوير الأسواق العشوائية، وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي كجزء من قضية العشوائيات في مصر.وعرض الجانب الكيني الاستراتيجية العامة للتعامل مع قضية المناطق غير الرسمية، كما أبدى الوفد اهتمامه بالزيارات الميدانية المخطط القيام بها خلال فترة تواجده بمصر، والتي تتضمن محافظة المنيا وبورسعيد، بالإضافة إلى زيارة مشروع الأسمرات، أحد أكبر المشروعات التي تمت لتوفير حياة متكاملة لأهالي المناطق العشوائية وتعد هذه الزيارات فرصة للتعرف بصورة مباشرة وواقعية على تجربة مصر في هذا المجال.وتأتي هذه الزيارة في ضوء دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية واهتماما بالعلاقات المصرية الإفريقية على كل المستويات، وفي إطار المجهودات المبذولة من الحكومة المصرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.