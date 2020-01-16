«لقاء الأديان في حب الوطن» بندوة الأوقاف بالتعاون مع الرياضة

تقيم وزارة الأوقاف، ندوتين علميتين الأولى، بالتعاون مع وزارة الشباب، بمركز شباب مدينة نصر، محافظة القاهرة، تحت عنوان "لقاء الأديان في حب الوطن"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.ويحاضر فيها كل من، الدكتور خالد السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، والقس أثناسيوس رزق راعي كنيسة 15 مايو.بينما تنعقد الندوة الثانية، بمسجد قاهر التتار– إدارة النزهة– محافظة القاهرة، تحت عنوان " أسس بناء الأسرة " يوم السبت المقبل، عقب صلاة المغرب.ويحاضر فيها كل من، الشيخ علي إسماعيل أحمد الديوان العام، والشيخ محمود محمد الأبيدي إمام وخطيب المسجد الجامع بمدينتي، والشيخ محمد عبدالمجيد عبدالرحمن إمام المسجد.