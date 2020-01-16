التضامن: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات مسابقة الأم المثالية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020.وأكدت الوزارة، أنه سيتم استقبال الطلبات حتى نهاية اليوم، وفقا للشروط التى أقرتها الوزارة، وهى ألا تكون الأم المتقدمة أمية، وألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود "البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، وأسوان"، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء.وأوضحت الوزارة أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تتضمن عدة عناصر، منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، وحرصها على عمل توازن بين تعدد المسئوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى الإعلاء من قيمة الأسرة البديلة، وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى.