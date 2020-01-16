وزير التعليم ينعى معلم الرياضيات الذى وافته المنية بسيناء

تنعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفاة أحمد حسنين سلامة، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء مشاركته في أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات النقل بالمدرسة.ويتقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، بخالص التعازي لأسرة الفقيد.