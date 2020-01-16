التفاصيل الكاملة لـ «ذا فويس سينيور» مع انطلاق تصويره (صور)

بدأت مجموعة قنوات "mbc" تصوير الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور" وهي النسخة المخصصة من برنامج أكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس لكبار السن، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ذا فويس في الوطن العربي في نسختي الأطفال والشباب.وعلمت "الدستور" أن ذا "ذا فويس سينيور" الموسم الأول أنطلق تصويره منذ عدة أيام في لبنان وسيستمر لمدة شهر علي أن يتوقف على الحلقات المباشرة، الذي سيتم عرضها فور انتهاء الموسم الحالي من ذا فويس كيدز.ويرأس لجنة تحكيم الموسم الأول من "ذا فويس سينيور" الفنان هاني شاكر وملحم زين وسميرة سعيد ونجوي كرم وسيختار كل مدرب 4 مواهب في فريقه علي يترحل بعد ذلك من كل فريق 2، وتراهن أم بي سي علي نجاح الموسم الاول من ذا فويس سينيور حيث تضع كل تريكيزها فيها ليظهر بشكل مميز ومختلف.