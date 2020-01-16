جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل لتطوير الأداء بمشاركة عمداء الكليات

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل عن "تطوير الأداء"، تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ابتداء من أمس الأربعاء، ولمدة 5 أيام بفندق «ايكوتيل» فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.تقام ورشة العمل تحت إشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتورة ياسمين الكاشف، الأمين العام لمجلس الأمناء ويشارك فيها قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعمداء الكليات بورشة أهم المشكلات التي تواجه عمداء الكليات.وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة إن جدول أعمال يتضمن ورشة الأهداف والسياسات التي تسهم في الحد من هذه المشكلات التي تواجه الجامعة.وأضاف أن اليوم الثالث للجلسات سيبدأ بورشة الخطة المعدلة لاستراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وورشة مشروع إدراج جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في التصنيف العالمي QS، وهو التصنيف المتعلق بالجامعات، حيث يصدر سنويا متضمنًا أفضل 800 جامعة على مستوى العالم موضحا أن تصنيف «QS» يعتمد على العديد من المعايير منها، (الشهرة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الدوليين).ومن جانبه، قال الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن اليوم الرابع للجلسات يتضمن ورشة للتعرف على أنشطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يقدمها الدكتور عمرو الليثي، وأيضا ورشة مكونات برنامج الحاسب الآلي الجديد ومتطلبات التطبيق وأنشطة الذكاء الاصطناعي يقدمها الدكتور وليد رشاد.ولفت الظواهري إلى أن الجلسة الثالثة في هذا اليوم ستكون بعنوان مشروع التعليم الرقمي التفاعلي (الجدوى وصعوبات التنفيذ)، كما تأتي جلسة موقف الكليات من اعتماد الهيئة القومية للجودة والاعتماد حيث يتم تناول أهم المشكلات التي تعترض الإسراع في الاعتماد.وكشف عن أنه خلال الجلسة الأخيرة من ورش العمل سوف يقدم رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، ملخصا عاما لما تمت مناقشته على مدى الأيام الخمسة فى ورش العمل.